Drones en Pologne : les États-Unis accusent à leur tour la Russie

(Actualisé avec déclarations de l'ambassadrice américaine)

Les États-Unis se sont joints à leurs alliés occidentaux pour condamner l'incursion de drones russes en Pologne, vendredi, accusant dans une déclaration conjointe Moscou de violer le droit international et la charte des Nations unies.

La déclaration, lue par le secrétaire d'État polonais Marcin Bosacki avant une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, appelle également la Russie à mettre fin à "sa guerre d'agression contre l'Ukraine" et à cesser ses provocations.

Le président Donald Trump avait déclaré jeudi que l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais pourrait avoir constitué une erreur et non un acte délibéré de la part de Moscou.

L'ambassadrice américaine à l'Onu s'est montrée plus pugnace vendredi devant le Conseil de sécurité.

"Les États-Unis soutiennent leurs alliés de l'Otan face à ces violations alarmantes de l'espace aérien", a déclaré Dorothy Shea.

La diplomate a par ailleurs relevé que la Russie avait intensifié ses bombardements contre l'Ukraine depuis que Donald Trump s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, ce qu'elle a qualifié de "manque de respect" envers le président américain.

"Ces actions (russes), auxquelles s'ajoute désormais la violation de l'espace aérien d'un allié des États-Unis – intentionnelle ou non – témoignent d'un immense manque de respect envers les efforts de bonne foi déployés par les États-Unis pour mettre fin à ce conflit", a accusé Dorothy Shea.

