Droits TV : jackpot pour La Liga
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 10:07

Contrairement à d’autres, le foot espagnol vend bien ses droits.

Au terme de la vente des droits du championnat espagnol pour le cycle 2027-2032, Javier Tebas a réussi son pari. Le président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional et ses équipes sont parvenus à trouver un accord avec Movistar+ et DAZN, les actuels diffuseurs de La Liga qui diffuseront par ailleurs cinq matchs chacun, pour un total de 1,050 milliard d’euros par saison sur cette période (contre 990 millions actuellement). Une hausse de 6% donc par rapport au précédent contrat qui n’inclut pas la vente des droits pour la deuxième division espagnole, ni celle pour la diffusion dans les complexes hôteliers, les bars, les restos, etc. De quoi faire jubiler Tebas qui a écrit sur X : «  Telefónica (Movistar+) et DAZN ont renouvelé leurs accords pour la diffusion de cinq matchs par journée (chacun), consolidant ainsi leurs partenariats stratégiques. »

AC pour SOFOOT.com

