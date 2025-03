Droits de douane : quels sont les pays champions des excédents commerciaux avec les États-Unis?

Seront-ils les premières victimes des droits de douane "réciproques" de Trump? Plusieurs pays affichent des excédents commerciaux élevés avec les États-Unis, où ils exportent bien plus de produits qu'ils n'en importent.

L'excédent commercial Chine/Etats-Unis sur les biens a approché les 300 milliards de dollars en 2024 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )

La Chine, loin devant

Loin devant les autres arrive la Chine avec un excédent commercial sur les biens de 295,4 milliards de dollars en 2024 par rapport aux États-Unis, selon le Bureau d'analyse économique (BEA), qui dépend du département américain du Commerce et a publié ses statistiques annuelles début février.

Considérée comme l'atelier du monde depuis des années, la Chine est un grand pays exportateur bien au-delà des États-Unis, grâce également à l'implantation d'usines d'entreprises multinationales.

Elle profite aussi selon Donald Trump d'une monnaie maintenue artificiellement bas pour rendre plus compétitives ses ventes à l'étranger.

L'occupant de la Maison Blanche avait déjà déclenché une guerre commerciale avec Pékin lors de son premier mandat. Il a déjà mis en place des surtaxes douanières de 20% sur les produits importés de Chine.

Graphique montrant les 10 principaux partenaires commerciaux des États-Unis en 2024, avec la valeur des importations et exportations de biens et services des États-Unis, selon le Bureau américain d'analyse économique ( AFP / Jonathan WALTER )

En Europe, des disparités

L'Union européenne suit avec un excédent commercial de 235,6 milliards de dollars, mais de fortes disparités existent selon les États partenaires.

L'Irlande enregistre ainsi l'excédent le plus large des membres de l'UE avec 86,7 milliards d'euros, mais qui s'explique en partie par la présence de sites de grands groupes américains en raison d'une fiscalité avantageuse, notamment dans le secteur pharmaceutique.

L'Allemagne suit avec 84,8 milliards de dollars d'excédent, et l'Italie avec 44 milliards de dollars.

La France présente un excédent de 16,4 milliards d'euros selon les Américains, mais un déficit de quelques milliards selon les statistiques des douanes françaises.

Également en excédent, la Suisse (38,5 milliards de dollars), l'Autriche (13,1 milliards) et la Suède (9,8 milliards).

Évolution de l'excédent ou du déficit commercial des États-Unis avec une sélection de partenaires commerciaux ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Mexique et Vietnam, voies de passage

Le Mexique, après la Chine et l'UE, affiche le troisième excédent par ordre d'importance selon les statistiques américaines, avec 171,8 milliards de dollars, suivi du Vietnam avec 123,5 milliards de dollars.

Les deux États sont connus pour être des plateformes utiles de production à bas coûts d'entreprises multinationales afin ensuite de les exporter vers les grands marchés.

Le Mexique bénéficie en outre de sa proximité avec les États-Unis, qui encourage de nombreuses entreprises, y compris américaines, à y implanter des usines.

Les deux pays ont largement profité de la première guerre commerciale pour muscler leurs excédents: le Vietnam est devenu le pays idéal pour s'implanter afin d'éviter les assauts de Donald Trump au cours de son premier mandat contre Pékin, et a plus que doublé ses exportations vers les États-Unis entre 2017 et 2023.

Le Mexique a de son côté vu gonfler ses importations de produits chinois ayant ensuite vocation à aller sur le marché américain. En 2023, Mexico est devenu ainsi le premier exportateur mondial pour les États-Unis, devant la Chine, selon le BEA.

Les autres pays excédentaires

Taiwan (73,9 milliards de dollars), le Japon (68,5 milliards), la Corée du Sud (66 milliards), le Canada (63,3 milliards), l'Inde (45,7 milliards) ou la Thaïlande (45,6 milliards) sont aussi dans le haut de la liste des grands gagnants du commerce avec les États-Unis.