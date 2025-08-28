Droits de douane: les exportations de voitures britanniques vers les USA rebondissent

( AFP / JENS SCHLUETER )

Après une chute brutale due aux droits de douane, les exportations de voitures britanniques vers les États-Unis ont rebondi en juillet avec l'entrée en vigueur d'un accord commercial entre Londres et Washington, a annoncé jeudi l'organisme sectoriel SMMT.

Le mois dernier, "les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 6,8% pour atteindre près de 10.000 unités, inversant trois mois consécutifs de baisse", a détaillé la SMMT dans un communiqué.

Les envois de voitures vers les États-Unis avaient notamment connu une chute de 55,4% sur un an en mai.

Les États-Unis "restent le plus grand marché" pour les voitures britanniques après l'Union européenne "et les performances de juillet illustrent l'impact" positif de l'accord commercial entré en vigueur le 30 juin, a poursuivi la SMMT.

Les droits de douane supplémentaires sur le secteur, imposés début avril par le président américain Donald Trump, avaient porté un coup à la demande et forcé plusieurs constructeurs, comme Jaguar Land Rover (JLR) et Aston Martin, à arrêter ou limiter leurs expéditions.

Mais l'accord commercial, annoncé en mai, a réduit ces taxes sur les automobiles britanniques entrant aux États-Unis de 27,5% à 10% - dans la limite de 100.000 véhicules par an.

Près de 80% des voitures fabriquées au Royaume-Uni l'année dernière ont été exportées. Les automobiles britanniques envoyées aux États-Unis sont principalement des modèles haut de gamme et de luxe.