Fentanyl, terres rares, soja, Ukraine... : sur quels sujets se sont entendus Donald Trump et Xi Jinping ?

Les deux hommes doivent se revoir en avril en Chine, puis à l'occasion d'une visite du dirigeant chinois aux États-Unis.

Donald Trump et Xi Jinping à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Un "grand succès" pour Donald Trump. Des résultats "à finaliser dès que possible" pour Xi Jinping. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord jeudi 30 octobre pour apaiser leur conflit commercial qui a ébranlé l'économie mondiale, lors d'une rencontre en Corée du Sud.

Voici les principaux résultats de cette rencontre, selon le président et le ministère chinois du Commerce.

• Fentanyl et droits de douane

Washington impose depuis mars une surtaxe douanière de 20% sur de nombreux produits chinois en représailles au contrôle jugé insuffisant de la Chine sur le trafic de Fentanyl et d'autres opioïdes vers les États-Unis -ce que conteste Pékin. Mais après l'entretien de Busan, Donald Trump a annoncé que cette surtaxe serait abaissée à 10%, ramenant ainsi les droits de douane sur les produits chinois à 47%.

Xi Jinping "a accepté de tout mettre en œuvre pour endiguer le flux" de cet opioïde mortel, qui a tué des milliers d'Américains, a affirmé Donald Trump à bord d'Air Force One. "Je suis convaincu qu'il va tout faire pour stopper ce fléau", a-t-il déclaré.

• Terres rares

Pékin et Washington ont conclu un accord d'un an , à renégocier chaque année, sur l'approvisionnement en terres rares.

Pékin avait récemment instauré de nouvelles restrictions sur l'exportation de technologies liées à ces matériaux cruciaux pour l'industrie mondiale, sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole. Donald Trump avait riposté en menaçant de surtaxer de 100% tous les produits chinois. Finalement, la Chine a annoncé jeudi avoir accepté de suspendre pour un an les restrictions imposées le 9 octobre.

"L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier", a assuré Donald Trump. "Il n'y a absolument aucun blocage concernant les terres rares, j'espère que ce terme disparaîtra de notre vocabulaire pendant un certain temps", a-t-il commenté.

• Soja : reprise des achats chinois

Donald Trump a assuré que la Chine s'apprêtait à acheter "immédiatement" aux États-Unis des volumes "considérables" de soja et d'autres biens agricoles.

En représaille aux surtaxes douanières américaines liées au Fentanyl, la Chine avait imposé ses propres taxes sur les produits agricoles américains et suspendu ses importations de soja des États-Unis au profit d'autres pays producteurs (Brésil, Argentine...).

Or, le géant asiatique est un débouché crucial : la Chine avait absorbé l'an dernier plus de la moitié des exportations américaines de soja. La question était critique pour Donald Trump, les agriculteurs représentant un segment électoral crucial pour lui.

• Transport maritime

Selon le ministère chinois du Commerce, Washington a accepté de suspendre pendant un an son enquête menée sur l'industrie navale chinoise -procédure qui avait conduit les deux pays à imposer des taxes douanières visant leurs navires. Pékin cessera ses "contre-mesures" à l'encontre des navires américains, ajoute-t-il.

• Vers un accord énergétique ?

"La Chine a accepté de s'engager sur une procédure d'achat d'énergie américaine. Une transaction d'envergure pourrait avoir lieu concernant l'achat de pétrole et de gaz de l'Alaska", a indiqué Donald Trump sur son réseau Social Truth. "Nos équipes respectives (...) se réuniront afin d'étudier la faisabilité d'un tel accord", a-t-il ajouté.

• TikTok

La Chine travaillera avec les États-Unis pour "résoudre de façon appropriée les problèmes liés à TikTok", indique le ministère chinois du Commerce, sans précisions. L'administration Trump cherche à arracher les opérations américaines des mains de la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, au nom de la sécurité nationale. Un décret approuvant le transfert du contrôle de TikTok à un groupe d'investisseurs américains a été signé le mois dernier par Donald Trump.

• Semi-conducteurs : sujet en suspens ?

Pékin cherche à renforcer son industrie des puces électroniques pour contourner les restrictions à l'exportation imposées par Washington sur plusieurs composants critiques essentiels à l'intelligence artificielle (IA).

Le directeur général du géant américain des puces Nvidia, Jensen Huang, avait exhorté mardi Washington à autoriser la vente de puces d'IA fabriquées aux États-Unis vers la Chine . Washington interdit à Nvidia d'y exporter ses produits les plus avancés.

Pour sa part Pékin fait part de préoccupations liées à la sécurité nationale vis-à-vis des produits Nvidia.

"Nous avons effectivement parlé de puces", a déclaré Trump après sa rencontre avec Xi Jinping. Il a ajouté que le patron de Nvidia s'entretiendrait avec Pékin des "possibilités".

• Ukraine

"L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose" , a déclaré Donald Trump.

Xi Jinping va "nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine", a-t-il affirmé. Pékin affirme adopter une position neutre dans le conflit, mais s'est abstenue de condamner l'agression russe.

En revanche, la question sensible de Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté, "n'a pas été évoquée" dans l'entretien, selon Donald Trump.