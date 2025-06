Droits de douane : l'Europe nouveau "pivot" du commerce mondial grâce aux Tarifs Trump?

Telle est la piste évoquée par une étude du cabinet McKinsey, qui envisage les conséquences du renforcement des barrières douanières promis par le président américain. L'affrontement commercial Chine-Etats-Unis pourrait ainsi mettre l'Europe au coeur des nouveaux flux commerciaux, affirme le rapport.

Donald Trump, à Bruxelles, en 2017 ( AFP / THIERRY CHARLIER )

L'Europe va t-elle dire "Merci Trump"? Le Vieux continent pourrait être un "pivot" dans la réorganisation des flux commerciaux mondiaux si l'administration américaine impose l'intégralité des droits de douane qu'elle a brandis, selon une étude du cabinet McKinsey publiée mercredi 25 juin

Les auteurs de cette étude ont examiné plusieurs scénarios possibles. Or, d'après ces simulations, les importations chinoises en Europe mais aussi les exportations européennes vers les Etats-Unis pourraient "augmenter respectivement de 200 milliards de dollars", estiment-ils.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président américain Donald Trump a fait des droits de douane un des points essentiels de sa politique. Le chef de l'Etat a érigé un mur de nouvelles taxes sur les produits entrant dans son pays, avant de faire en partie marche arrière et d'imposer une pause de 90 jours, qui doit prendre fin en juillet.

Qui pour remplacer les produits chinois sur le marché américain?

Si les surtaxes douanières sont mises en place, l'Europe pourrait voir ses débouchés vers les Etats-Unis croître en remplacement des produits chinois fortement taxés, selon l'étude. "Cela augmenterait l'excédent commercial de l'Europe avec les États-Unis — à moins qu'elle n'augmente simultanément ses achats depuis les États-Unis — avec des implications potentielles pour les futurs droits de douane et négociations commerciales", avertissent ses auteurs.

"De grandes lacunes dans les chaînes d'approvisionnement pourraient donc survenir en Europe" , ajoutent-ils.

Parallèlement, l'Europe représente "un marché naturel de remplacement pour les exportations chinoises" et pourrait donc importer des milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Pour leurs importations, les Etats-Unis pourraient se tourner davantage "vers des pays plus alignés géopolitiquement", comme par exemple le Vietnam et l'Inde pour les smartphones, selon l'étude. Ce sera plus difficile pour les ordinateurs portables, qui représentent 45 milliards de dollars d'importations chaque année aux Etats-Unis, dont 35 milliards venus de Chine.

Parmi les produits difficiles à obtenir auprès d'autres pays que la Chine figurent aussi les aimants en terres rares utilisés notamment dans les voitures électriques.

Selon des chiffres officiels publiés début juin, le déficit commercial des Etats-Unis a brusquement chuté au mois d'avril, une fois la majorité des surtaxes entrées en vigueur. Le déficit enregistré par les États-Unis avec la Chine en avril était le plus faible depuis avril 2021, avec des importations, mais aussi des exportations, à leur niveau le plus bas depuis mars 2020, en pleine pandémie de Covid-19.