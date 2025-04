Le marché européen bientôt submergé de produits chinois ? La crainte des industries du Vieux continent

Cet effet indirect de la bataille des droits de douane entre Chine et Etats-Unis menace l'appareil industriel européen, qui pourrait être exposé à un afflux de marchandises à prix bradés.

( AFP / STR )

Le conflit commercial initié par Donald Trump pourrait engendrer des turbulences sur les flux de marchandises mondiaux, au risque, pour l'Europe, de voir son marché inondé de produits chinois.

L'Union européenne pourrait se montrer soulagée: après avoir brièvement mis ses menaces de droits de douane à exécution, le président américain a fait volte-face en annonçant mercredi une pause de 90 jours sur les surtaxes de produits étrangers, décrétés une semaine plus tôt.

Mais en Europe, la question enfle: où seront écoulés les stocks de biens chinois jusqu'ici destinés au marché américain ?

Car Donald Trump a lâché du lest envers tous les pays sauf la Chine, contre qui il engage son pays dans un conflit commercial inédit: désormais, Pékin voit ses produits surtaxés à hauteur de 145% à l'entrée des Etats-Unis, un niveau prohibitif pour de nombreux biens.

Confrontée à ce mur tarifaire, la Chine pourrait tenter d'écouler son trop plein de marchandises en Europe, quitte à brader les prix, et donc menacer davantage l'appareil industriel européen, dont de nombreux secteurs sont déjà mis à mal notamment par la concurrence chinoise.

"Ce tournant pourrait engendrer de nouvelles routes commerciales et une chaîne d'approvisionnement plus complexe", affirme Daniela Sabin Hathorn, analyste chez Capital.com, qui estime que les entreprises pourraient "commencer à dérouter les biens chinois" pour contourner les droits de douane aux Etats-Unis.

Un risque pour l'industrie européenne relevé par Emmanuel Macron.

Le président français a appelé jeudi à "prendre en compte évidemment les conséquences indirectes" des décisions de Donald Trump, "parce que les tarifs sont massifs sur la Chine (...)". Cela "va créer des risques de potentiel déport de certains de ces produits et biens qui va impacter très clairement nos économies et l'équilibre de certaines filières et de nos marchés", a-t-il averti.

Vendredi, il a de nouveau alerté sur la nécessité pour l'Union européenne de se protéger "des flux de pays tiers", en particulier la Chine.

"Pression concurrentielle accrue"

"Il y aura aussi des effets de compensation", tempère Aurélien Saussay, professeur d'économie à la London School of Economics, qui souligne que les droits de douane décidés par Donald Trump "donnent un avantage à l'Union européenne vis-à-vis de la Chine pour exporter aux Etats-Unis".

Reste que les droits de douane imposés à la Chine vont de facto "créer une pression concurrentielle accrue pour l’industrie européenne, en particulier dans les secteurs où les marges sont déjà serrées", explique Anaïs Voy-Gillis, géographe et spécialiste des questions industrielles. En particulier, "la sidérurgie européenne, déjà en difficulté", pourrait être encore "fragilisée".

"Les panneaux solaires, où la Chine domine la production mondiale, (...) l'acier et l'aluminium" seront exposés, ajoute-t-elle.

Le ministère français de l'Industrie, interrogé par l'AFP, estime aussi que "la chimie de base" et "les pièces automobiles" seront touchées.

En cas de déferlements de produits chinois, l'Europe pourrait à son tour "réagir par des politiques protectionnistes", indique Aurélien Saussay.

"C'est la raison pour laquelle on a passé 80 ans à éviter" ce genre d'offensive protectionniste: "on arrive très vite dans une logique de talion dont on a du mal à sortir ensuite", poursuit l'économiste.

Normes et compétitivité

Face aux "perturbations globales" provoquées par les annonces américaines, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a insisté mardi sur le "rôle essentiel" de la Chine pour lutter contre cet "éventuel détournement" de marchandises.

Industriels et patronat appellent eux l'Europe à agir pour rester compétitive, notamment "autour de la politique de l'offre" et de "la simplification de la réglementation", insistait Alexandre Saubot, président de France Industrie, à la sortie de la réunion organisée à l'Elysée, jeudi 3 avril.

Mais les normes européennes sont aussi ce qui protège en partie l'Union européenne, car "elles protègent partiellement le marché européen de produits de moindre qualité", souligne Anaïs Voy-Gillis.

C'est notamment le cas sur les cosmétiques, pour lesquels "le marché européen est très exigeant", souligne Emmanuel Guichard, de la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA), pour qui "le risque de voir se déverser en quantité des produits chinois n'est pas si important en raison de la réglementation" et "des barrières de qualité".