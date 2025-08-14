 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Val-de-Marne: quatre corps découverts dans la Seine à Choisy-le-Roi
information fournie par AFP 14/08/2025 à 13:02

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve ( AFP / Bertrand GUAY )

Quatre corps d'hommes ont été repêchés mercredi dans la Seine à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, a indiqué jeudi le parquet de Créteil à l'AFP, confirmant une information de source policière.

Selon cette source, les corps, retrouvés vêtus, sont ceux de quatre hommes majeurs, trois de "type africain" et un de "type nord-africain", tandis que le parquet incite à la prudence "compte tenu de l'état de dégradation des corps".

Des autopsies sont en cours, ajoute le ministère public.

Les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus aux alentours de 13h30 à proximité de la rue Fauler, non loin du Pont de Choisy qui relie cette ville de banlieue sud parisienne à Créteil, ont-ils indiqué à l'AFP.

L'alerte avait été donnée peu avant par un passager voyageant dans le RER C, qui disait avoir aperçu un corps flottant dans la Seine, selon la source policière.

Prenant le relais des pompiers, les policiers locaux puis ceux de la brigade fluviale ont découvert les corps dans le fleuve: un immergé, un flottant en bordure de quai, un troisième coincé dans des branchages et un dernier emporté par le courant, détaille cette source.

Ils ont vraisemblablement été immergés pendant plusieurs jours avant d'être découverts, selon la police, qui précise que le commissariat de Choisy-le-Roi a été saisi de l'enquête.

