Droits de douane : "Il reste du travail" avant d'entériner l'accord commercial UE-Etats-Unis, selon le Parlement européen

Donald Trump et Ursula von der Leyen à Turnberry, en Ecosse, le 27 juillet 2025. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Fin mars, le Parlement européen avait approuvé l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'UE, mais les procédures internes du bloc prévoient des négociations avec les Etats membres avant que cet accord soit formellement appliqué.

Encore du chemin à faire. Les discussions entre les Vingt-Sept et le Parlement européen en vue d'entériner l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis ont progressé, mais sans aboutir à ce stade, a appris l'AFP dans la nuit de mercredi 6 à ce jeudi 7 mai.

Le gouvernement chypriote, qui exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, a fait état de "progrès sur un certain nombre d'éléments", et a indiqué vouloir poursuivre cette "dynamique positive" lors d'une nouvelle séance de négociations avec les eurodéputés prévue le 19 mai. "Nous sommes pleinement engagés à poursuivre notre dialogue constructif avec le Parlement européen afin de conclure au plus vite les travaux législatifs", a assuré Michael Damianos, ministre de l'Energie, du Commerce et de l'Industrie de Chypre. "Nous avons fait de bons progrès, mais il reste du travail à accomplir", a confirmé l'élu allemand Bernd Lange (S&D, gauche), qui pilote ce dossier au sein du Parlement européen.

Donald Trump menace d'imposer à l'UE de nouvelles surtaxes douanières

Fin mars, le Parlement avait approuvé, sous conditions, l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'UE conclu l'été dernier à Turnberry, en Ecosse. Mais les procédures internes du bloc prévoient des négociations avec les Etats membres avant que cet accord soit formellement appliqué. Vendredi, le président américain Donald Trump avait menacé d'imposer à l'UE de nouvelles surtaxes douanières sur les automobiles et les camions exportés vers les Etats-Unis, accusant l'UE de ne pas respecter cet accord commercial. En réponse, Bruxelles avait assuré que l'UE respectait sa part de l'accord, et que Washington avait été tenu informé "tout au long des procédures" visant à l'entériner sur le plan législatif.

Dans l'accord de Turnberry, l'UE s'est engagée à supprimer les droits de douanes appliqués sur la plupart des importations américaines, en échange d'un plafonnement à 15% des droits de douanes imposés par Donald Trump sur les produits européens.