Droits de douane: feux d'artifice, jouets, boeuf... les produits que Washington et Pékin pourraient moins taxer

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

La Maison Blanche a publié dimanche les listes de produits susceptibles de bénéficier de baisses de droits de douane dans le cadre d'un arrangement avec Pékin portant sur 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux dans chaque sens, sans préciser ni les taux ni le calendrier.

Les deux pays "examineront" ces listes, dont la valeur a été calculée sur la base des flux de 2024, en vue de baisses réciproques "conformément à leurs lois et procédures internes", précise le document qui fixe les règles du dispositif, publié par la Maison Blanche.

Aucun droit de douane n'a donc encore été modifié.

Les Etats-Unis pourraient ainsi réduire leurs droits sur 77 catégories de produits chinois, dont des feux d'artifice, du petit électroménager (fours à micro-ondes, grille-pain, cafetières), des guirlandes de Noël, des sièges auto pour enfants, des jouets non connectés ou encore des balles de sport.

La Chine pourrait faire de même sur plus de 1.600 catégories de biens américains, dont la viande de boeuf, de porc et de volaille, les produits de la mer, les produits laitiers, le blé, le maïs, le charbon, le whisky, les cosmétiques, le bois et des équipements médicaux.

La Maison Blanche avait annoncé, dans la nuit de vendredi à samedi, un consensus sur des "recommandations" de traitement douanier plus favorable pour ces biens "non sensibles", à l'issue de la visite d'Etat de Xi Jinping à Washington.

Pékin a confirmé samedi un "arrangement" de réduction tarifaire réciproque, dont les deux dirigeants ont demandé la mise en oeuvre.

Washington a aussi fait état d'un engagement chinois à importer au moins 10 millions de tonnes de charbon américain par an en 2027 et 2028. Cet engagement ne figure pas dans le communiqué de Pékin.

Sur les terres rares, au coeur du différend, les discussions se poursuivent, selon la Maison Blanche.

"Nous voulons disposer d'un ensemble de biens que nous pouvons échanger avec les Chinois sur une base plus avantageuse", a expliqué vendredi sur CNBC le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, qui avait promis des précisions pour lundi.

Washington et Pékin avaient scellé en octobre 2025 une fragile trêve commerciale, après s'être bombardés de droits de douane punitifs. Cette trêve, qui devait expirer le 10 novembre, a été prolongée mercredi jusqu'au 10 janvier.

Jamieson Greer accueille les 30 septembre et 1er octobre à Milwaukee (Wisconsin) les réunions préparatoires du G20 dédié au commerce.