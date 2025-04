Droits de douane de Donald Trump : une "immense difficulté" pour l'Europe et une "catastrophe" pour les États-Unis, selon François Bayrou

L'Amérique s'est retournée "contre ses alliés", a accusé le Premier ministre, qui déplore la fin de "l'alliance des libertés en Occident".

François Bayrou à Paris, le 1er avril 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le monde est entré dans "des temps graves", a estimé jeudi 3 avril François Bayrou, pour qui les droits de douane imposés par Donald Trump à la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis représentaient une "immense difficulté" pour l'Europe et une "catastrophe" pour les États-Unis.

"Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains", a déclaré le chef du gouvernement en marge d'un colloque au Sénat. "L'idée que chacune des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même et que la guerre commerciale doit être désormais la règle (...) présente des dangers qui vont, hélas, se réaliser dans le temps", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre français a accusé "le gouvernement de l'État le plus important de la planète", les États-Unis, de "se retourne(r) contre ses alliés" et n'être "plus en solidarité avec eux" avec cette "guerre commerciale", "nous qui formions ensemble l'alliance des libertés en Occident, du moins, nous croyions que c'était ça".

"Un temps d'incertitude"

"Ce sont des temps graves dans lesquels nous sommes entrés" et "cela ouvre un temps d'incertitude qui remet en cause ce que nous avons mis tant de temps à construire et qui remet en cause notre économie et la société française tout entière", a-t-il complété.

Outre les droits de douane, il a évoqué l'épidémie passée du Covid-19, la "guerre en Ukraine par Poutine et son immense armée" et "toutes les incertitudes qui pèsent sur le Moyen-Orient et sur nombre d'États" comme l'Iran ou la Corée du Nord "qui ne respectent pas de règles".

François Bayrou participera avec plusieurs ministres à la réunion prévue à l'Élysée jeudi à 16h avec les représentants des filières "impactées" par la hausse des droits de douane et qui vont selon lui "être (...) prises en otage".

"À nous d'inventer le nouveau monde qui doit venir et on connaît une partie du visage de ce nouveau monde, c'est que l'Europe accepte enfin d'exister comme une puissance capable de se défendre et de penser ce que sera l'avenir d'une relation différente (avec les États-Unis, ndlr) et d'une économie différente", a-t-il conclu.

Les partenaires commerciaux des États-Unis menacent de riposter tout en privilégiant le dialogue jeudi, au lendemain de l'offensive commerciale massive lancée par Donald Trump qui faisait plonger les marchés mondiaux et craindre de lourdes conséquences sur l'économie mondiale.