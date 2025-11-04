Drame en Serbie : Mladen Zizovic décède après s'être effondré en plein match

Tragédie en Serbie : Mladen Zizovic, entraîneur du Radnički 1923, s’est effondré sur le bord du terrain à la 22 e minute du match face à Mladost, ce lundi soir. Les secours ont tenté de le réanimer avant de l’évacuer d’urgence vers l’hôpital. Il avait 44 ans.

Le match définitivement arrêté

Le match, un temps suspendu, a brièvement repris avant que la terrible nouvelle ne tombe : l’ancien international bosnien (2 sélections) n’a pas survécu. En larmes, joueurs et staffs des deux équipes ont quitté la pelouse. La rencontre a été définitivement arrêtée. …

MH pour SOFOOT.com