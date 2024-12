information fournie par So Foot • 19/12/2024 à 17:35

Drame en Angleterre : un attaquant accusé du meurtre d'un gardien de foot amateur

McKenzie Dicicco, attaquant formé à Sunderland et habitué des pelouses boueuses du North Yorkshire, se retrouve au cœur d’une affaire tragique. Selon York Press , il est accusé d’avoir blessé mortellement James Hitchcock, gardien de but, lors d’une altercation survenue dimanche soir à la gare de York, sans que la presse britannique ne donne plus de détails.

Drame à York

Hitchcock, 28 ans, gardien du modeste Barton Town FC, club de neuvième division, avait été hospitalisé après les faits. Ce mercredi, il s’est éteint, entouré de ses proches. Sur X, son club a salué la mémoire d’un joueur apprécié de ses coéquipiers et de ses supporters.…

MJ pour SOFOOT.com