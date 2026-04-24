Douze morts dans des bombardements israéliens à Gaza

Des bombardements israéliens ont fait au moins 12 morts, dont six policiers, dans la bande de Gaza vendredi, ont déclaré les services de secours.

Une frappe aérienne a fait trois morts dans la ville de Gaza, dont deux policiers, et une autre sept morts à Khan Younis, dans le sud de l'enclave, dont quatre policiers. Deux autres personnes ont été tuées par des tirs de chars à Beit Lahiya.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe dans la ville de Gaza et a déclaré qu'elle visait des membres du Hamas. Elle n'a pas fait de commentaire sur les autres frappes.

Les bombardements à Gaza City et à Khan Younis visaient les forces de police locales, a déclaré le ministère de l'Intérieur de Gaza.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Tangi Salaün)