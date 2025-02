Dortmund continue sa chute, Wolfsburg climatise Stuttgart

L’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.

On aurait pu penser que le Borussia Dortmund made in Niko Kovač était lancé après la large victoire du BvB sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des champions (0-3). Sauf que Dortmund n’est pas encore guéri et l’a rappelé lors du Derby de la Ruhr contre Bochum (2-0), pourtant lanterne rouge avant la rencontre. Et parmi les malades on retrouve notamment Niklas Süle qui s’est fait avoir sur l’ouverture du score de Georgios Masouras avant d’offrir le doublé à l’attaquant grec en manquant sa passe en retrait.…

SO pour SOFOOT.com