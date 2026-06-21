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Dordogne : un adolescent meurt noyé lors d'une baignade en rivière
information fournie par AFP 21/06/2026 à 10:48

Un adolescent de 17 ans est mort en se noyant samedi soir dans la rivière Dordogne, dans le sud du département du même nom, ont indiqué les pompiers ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Un adolescent de 17 ans est mort en se noyant samedi soir dans la rivière Dordogne, dans le sud du département du même nom, ont indiqué les pompiers ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Un adolescent de 17 ans est mort en se noyant samedi soir dans la rivière Dordogne, dans le sud du département du même nom, touché par la canicule, ont indiqué dimanche les pompiers.

Le jeune homme était parti se baigner vers 20h00 dans la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, à une vingtaine de kilomètres de Bergerac, où les températures relevées dépassent les 35°C chaque après-midi depuis mercredi, avant d'être emporté dans un courant, ont ajouté les secours.

La Dordogne est classé dimanche en vigilance rouge canicule par Météo-France, avec 34 autres départements dans une diagonale allant du Sud-Ouest à la région parisienne.

Plusieurs noyades ont été recensées ces derniers jours marqués par de très fortes chaleurs sur tout le territoire.

Samedi, un autre adolescent âgé de 16 ans s'est noyé à Dunkerque (Nord) dans le secteur de Malo-les-Bains. Alors qu'il était porté disparu depuis 17h30, son corps a été retrouvé peu après 20h00, selon une source policière.

"Après plusieurs heures de recherche, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès par noyade d’un adolescent sur notre plage", a déclaré le maire de Dunkerque Patrice Vergriete dans un message publié sur Facebook.

La veille, dans l'Est, deux adolescents avaient trouvé la mort à Besançon en se noyant dans le Doubs, qui traverse la ville.

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