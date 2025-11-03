Dønnum-Le Havre : une histoire nauséabonde

Le sujet du racisme est de retour en Ligue 1. Ce dimanche, l'incident entre Simon Ebonog et Aron Dønnum a mis Havrais et Toulousains sur le pied de guerre. L'affaire demande des éclaircissements, en attendant de potentielles sanctions.

À l’heure où la Ligue 1 tente de se renouveler, c’est un épisode dont le football français se serait bien passé. Ce dimanche, dans le temps additionnel de la rencontre opposant Toulouse au Havre, Aron Dønnum passe sa main devant son nez après un duel avec Simon Ebonog. Le banc normand interpelle le quatrième arbitre, dénonçant un acte raciste. Depuis, les deux clubs font front derrière leur joueur respectif. En attendant que la commission de discipline se saisisse du dossier.

« Il y a des gestes qui ne sont pas pardonnables »

Devant les journalistes, Didier Digard n’était pas vraiment d’humeur à parler du troisième match sans défaite de ses hommes. « C’est au-dessus du football. Je ne peux pas interpréter à la place de quelqu’un ce qu’il pense. Mais au minium, c’est une insulte à mon joueur. Si on dit que ce n’est pas pour du racisme, c’est quoi ? C’est juste dire à mon joueur qu’il pue ? Peut-être qu’il a pété les plombs, peut-être qu’il ne s’est pas rendu compte, je ne suis pas dans sa tête. Moi, ma question c’est comment on laisse passer cet événement, comment on le tolère, à l’heure ou on utilise la VAR pour un but. » …

