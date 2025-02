information fournie par So Foot • 04/02/2025 à 10:43

Donnarumma sur le but polémique de Benzema lors de la remontada du Real : « J'aurais dû rester à terre »

Donnarumma sur le but polémique de Benzema lors de la remontada du Real : « J'aurais dû rester à terre »

Gianluigi Donnarumma est capable de survivre à un crampon dans la gueule. Mais pas à l’humiliation du Bernabéu.

À l’occasion de son passage dans Viva El Futbol – le podcast d’Antonio Cassano –, Gianluigi Donnarumma est revenu sur l’un des plus gros traumatismes de son début de carrière : la remontada du Real Madrid face au PSG, le 8 mars 2022 en 8 es retours de Ligue des champions (3-1), et plus particulièrement le premier des trois buts de Karim Benzema, sur lequel l’attaquant français était venu gêner, avec autorité, le dégagement du portier italien.…

JB pour SOFOOT.com