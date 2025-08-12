Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City
Vite, la sortie.
Il ne fait plus aucun doute que Gianluigi Donnarumma, mis de côté par le PSG et Luis Enrique après le recrutement de Lucas Chevalier, ne compte pas rester une saison sans rien faire, en attendant la fin de son contrat avec le club de la capitale, en juin 2026. Le gardien italien a pris la parole sur ses réseaux sociaux, ce mardi soir, actant son prochain départ de Paris. …
CG pour SOFOOT.com
