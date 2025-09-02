Donnarumma-PSG : dommage, ils avaient fini par s'aimer

Parti changer d'air et surtout trouver du temps de jeu outre-Manche à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a refermé le chapitre de son aventure parisienne. Dans la précipitation, l'incompréhension, à l'image de quatre années tumultueuses et finalement passionnelles.

Marco Verratti, Ángel Di María, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé… et maintenant lui. La liste des stars du PSG parties en catimini de la capitale, dans des circonstances différentes mais jamais dans la simplicité, s’est allongée cet été avec le départ de Gianluigi Donnarumma. On savait son transfert inéluctable depuis la mi-août, on savait même qu’il se ferait certainement du côté de Manchester City, où Pep Guardiola a flairé le bon coup, mais c’est désormais officiel : Donnarumma n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain, mais bien le nouveau gardien des Skyblues .

Putain, quatre ans…

Débarqué dans la capitale à l’été 2021 libre de tout contrat en provenance de l’AC Milan, déjà dans une situation de mise à l’écart du titulaire ( remember Keylor Navas), Donnarumma file à l’anglaise, quatre ans plus tard. Quatre ans d’une relation longtemps en clair-obscur, à base de je t’aime moi non plus, de « je fais une boulette contre Toulouse mais me rattrape contre le Barça » puis de « je fais une boulette contre le Real mais je me rattrape contre Nice ». Une relation jamais totalement lisse, entachée par les bourdes de l’Italien, ses hésitations au pied ou dans le jeu aérien, et magnifiée par des performances et des arrêts parfois largement au-dessus de la moyenne.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com