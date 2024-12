information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 14:25

Donnarumma ne sera pas le seul gardien à manquer Lens-PSG

Jolie preuve de fair-play de la part des Lensois.

Alors que le Paris Saint-Germain sera privé de son habituel gardien titulaire Gianluigi Donnarumma pour le déplacement à Lens ce dimanche, pour le compte des 32 es de finale de la Coupe de France, c’est au tour du dernier rempart lensois Brice Samba de déclarer forfait à son tour . C’est son entraineur Will Still qui l’a annoncé en conférence de presse ce vendredi, affirmant que l’international français (3 sélections) s’était « foulé la cheville », en plus de souffrir de « maux de dos » .…

