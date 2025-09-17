Donnarumma déclare sa flamme au Napoli

« Tu viens d’où ? »

L’hiver n’a toujours pas envahi Manchester que Gianluigi Donnarumma semble déjà avoir le mal du pays. Il faut dire que le calendrier n’aide pas à se changer les idées, car pour son premier match de Ligue des champions avec les Skyblues ce jeudi, le nouveau portier de City accueillera Naples , le club de sa région natale. Né à 1h46 de vélo de la cité de Maradona (pas à la vitesse de Marco Pantani faut le dire), Donnarumma reste attaché à sa bourgade où il a arrêté ses premières frappes , et pris ses premiers coups de crampons.…

MBC pour SOFOOT.com