Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

Les grandes oreilles ne sifflent pas.

Gianluigi Donnarumma, actuellement en pige pour tenter de qualifier l’Italie à la coupe du monde, a raconté son été et son récent transfert à Manchester City. Et il a été très cordial. « Je ne suis pas déçu, quand Pep t’appelle , a tenu à raconter le capitaine italien depuis Coverciano, où la sélection s’entraîne. J’étais pressé d’aller à City. Ils me voulaient, vraiment », a-t-il rajouté, dans des propos par la Gazzetta Dello Sport .…

UL pour SOFOOT.com