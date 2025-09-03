 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 22:45

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

Les grandes oreilles ne sifflent pas.

Gianluigi Donnarumma, actuellement en pige pour tenter de qualifier l’Italie à la coupe du monde, a raconté son été et son récent transfert à Manchester City. Et il a été très cordial. « Je ne suis pas déçu, quand Pep t’appelle , a tenu à raconter le capitaine italien depuis Coverciano, où la sélection s’entraîne. J’étais pressé d’aller à City. Ils me voulaient, vraiment », a-t-il rajouté, dans des propos par la Gazzetta Dello Sport .…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
    L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
    information fournie par So Foot 03.09.2025 23:02 

    Le jeu des sosies est allé un peu trop loin. Pendant plus d’un an, un illustre inconnu a tenté de se faire passer pour … Riyad Mahrez. L’histoire de Mohamed A. est racontée par Libération dans son édition de ce jeudi. Avant d’être condamné, un manager de MacDonald’s ... Lire la suite

  • Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?
    Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?
    information fournie par So Foot 03.09.2025 22:15 

    Ce n’est pas cool pour Christophe Jallet. Les matchs de l’équipe de France Espoirs seront diffusés sur Youtube. Un an après leur finale aux Jeux olympiques et un été après leur demi-finale d’Euro, les Bleuets n’ayant pas de diffuseur . Par défaut, la chaîne youtube ... Lire la suite

  • Disasi, Kimpembe, Sterling, Tel... Ces gros noms ne joueront pas la C1 2025-2026
    Disasi, Kimpembe, Sterling, Tel... Ces gros noms ne joueront pas la C1 2025-2026
    information fournie par So Foot 03.09.2025 21:58 

    Sacré football moderne. Les 36 clubs disputant la phase de ligue de Ligue des champions ont chacun communiqué leur liste des 25 joueurs qui disputeront la Ligue des champions cette saison. Et certains noms ronflants sont assurés de regarder la compétition depuis ... Lire la suite

  • Harit, Maupay et Garcia écartés du groupe de l'OM en Ligue des champions
    Harit, Maupay et Garcia écartés du groupe de l'OM en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 03.09.2025 21:27 

    Le Maupay’t show ne sera pas. L’OM a communiqué à l’UEFA sa liste de joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions. Cinq joueurs du groupe pro sont privés de grandes oreilles et de matchs contre le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et les autres. Il s’agit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank