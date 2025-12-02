Donald Trump sera de la partie pour le tirage de la Coupe du monde
Sans grande surprise.
Donald Trump sera bien de la partie pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé la présence du président américain au Kennedy Center , à Washington, lieu qu’il a repris en mains après l’avoir accusée de dérive progressiste.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
