Donald Trump se targue d’avoir accueilli le meilleur Mondial de l’histoire

On se rassure comme on peut, et dans le déni. Alors que le président libanais Joseph Aoun a été reçu ce mardi à la Maison Blanche, Donald Trump a profité de l’occasion pour clamer haut et fort que cette Coupe du monde s’avère « la plus réussie de l’histoire. »

« Il n’y a pas eu de manifestations, ni de crimes, s’extasie le POTUS. […] Tout le monde a adoré notre pays. J’ai vu les Ecossais, les Norvégiens et bien d’autres aimer être ici, peu importe où ils vivent. Je souhaite féliciter tout le monde pour le travail qui a été réalisé, et notamment toutes les personnes présentes dans cette pièce parce qu’elles étaient impliquées. » …

SW pour SOFOOT.com