Donald Trump pourrait bien remettre le trophée aux champions du monde

Donald Trump meilleur à la récup’ que Pedri ? Selon les informations de TalkSport , le président étasunien pourrait bien être le premier à toucher le trophée de cette Coupe du monde 2026 . C’est bien lui qui serait dans les petits papiers de la FIFA pour amener le Graal au capitaine de l’équipe qui aura remportée la finale le 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum et le Premier ministre du Canada Mark Carney seraient eux aussi conviés pour la cérémonie de clôture , mais c’est bien le bonhomme orange qui serait préféré pour cette mise en lumière.…

SW pour SOFOOT.com