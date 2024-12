Donald Trump : "Nous allons faire beaucoup d'affaires avec la France"

Dans un entretien accordé à Paris Match , le président élu américain a affirmé vouloir axer les relations futures entre Paris et Washington autour du commerce et de la défense, en dépit des doutes sur ses intentions en matière de droits de douane.

Donald Trump et Emmanuel Macron, à l'Elysée, le 7 décembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Pendant que certaines filières françaises, notamment agricoles, s'inquiète du retour de Donald Trump à la Maison Blanche et de ses conséquences sur les exportations outre-Atlantique, le président américain élu a rappelé que la France constituait "un ami et un allié" des Etats-Unis, insistant sur l'importance du commerce et de la défense dans les relations entre les deux pays.

Interrogé par Paris Match sur les priorités accordées aux relations entre Paris et Washington, Donald Trump, qui a souligné avoir "toujours eu de bonnes relations" avec le président français Emmanuel Macron, a répondu: "tout d'abord, le commerce", avant d'évoquer son souhait de "se concentrer aussi sur la défense".

"Nous allons faire beaucoup d'affaires avec la France. Vous nous vendez déjà vos merveilleux vins et champagnes", a-t-il ajouté dans cet entretien publié mercredi 11 décembre, alors que la filière française craint un renforcement des droits de douane, comme le candidat républicain l'a affirmé à maintes reprises pendant sa campagne. Lors de son premier mandat à la Maison Blanche, le républicain avait imposé une surtaxe de 25% sur certains vins européens dans le cadre d'un long différend entre l'Europe et les Etats-Unis sur les aides publiques à l'aéronautique.

Affaires familiales à l'ambassade

Donald Trump a par ailleurs défendu son choix de nommer Charles Kushner, le père de son gendre Jared Kushner, comme ambassadeur des Etats-Unis en France, assumant un "traitement particulier".

"C'est une bonne chose parce qu'il fait partie de notre famille", a-t-il déclaré, le décrivant comme un "très bon ami" et un "homme très talentueux". "Il est ravi de cette mission. La France était son premier choix", a ajouté le futur dirigeant américain.

M. Kushner, magnat de l'immobilier de 70 ans, a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales, avant d'être gracié par Donald Trump vers la fin de son premier mandat à la Maison Blanche, en décembre 2020. Depuis son élection face à Kamala Harris le 5 novembre, Donald Trump, qui prendre ses fonctions le 20 janvier, multiplie les nominations fracassantes au sein de son administration, en s'entourant de fidèles au profil souvent controversé.