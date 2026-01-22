Donald Trump met en garde les pays européens qui envisagent de vendre des actifs américains

Le président américain Donald Trump lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le 21 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le président des États-Unis a menacé de "grosses représailles" l'Europe sur la vente de bons du Trésor ou d’actions américaines.

"Si cela arrivait, nous lancerions de grosses représailles et nous avons toutes les cartes en main", a déclaré le président américain dans une interview avec la chaîne Fox Business depuis Davos.

Ces propos arrivent après que les tensions autour du Groenland , accompagnées de menaces de Donald Trump contre les alliés des Etats-Unis , ont chahuté les marchés américains , y compris le marché obligataire, suivi de près par la Maison Blanche.

Des fonds nordiques vendent leur dette américaine

Un grand fonds de pension suédois, Alecta , a indiqué mercredi 21 janvier à l' AFP qu'il avait vendu la majeure partie de ses bons du Trésor américain, en raison de la fragilité des finances publiques américaines.

Il s'agit du deuxième fonds nordique à rendre publique une telle décision, après que le fonds danois AkademikerPension a annoncé mardi 20 janvier vendre la totalité de ses bons du Trésor en raison de "la mauvaise santé des finances publiques américaines".

Un autre fond danois, Pædagogernes Pensionskasse (PBU), a annoncé à la chaîne de télévision danoise TV2 vendre également des obligations d'État américaines.

Les pays européens membres de l'Otan détiennent ensemble plus de 2.000 milliards de dollars en titres de dette américaine , et le montant grimpe à environ 3.000 milliards en incluant le Canada , autre cible récurrente du président américain.