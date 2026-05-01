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Donald Trump étend les sanctions américaines contre le gouvernement cubain
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 19:29

Donald Trump a signé vendredi un décret élargissant les sanctions américaines contre le gouvernement cubain, ont dit à Reuters deux responsables de la Maison Blanche, le président américain cherchant à exercer encore davantage de pression sur La Havane.

Washington a imposé un blocus destiné à sevrer de pétrole l'île caribéenne et presse Cuba de procéder à des réformes économiques.

Ces nouvelles sanctions visent des personnes, des entités qui soutiennent l'appareil sécuritaire du gouvernement cubain ou qui se rendent complices de corruption ou de violations graves des droits de l'homme, ont précisé ces responsables, ainsi que les agents, les fonctionnaires ou les partisans du gouvernement.

Il était difficile de savoir dans l'immédiat quelles personnes ou entités sont visées par les sanctions prévues par ce décret, dont Reuters a été le premier à faire état.

Ces nouvelles sanctions constituent la dernière salve de l'administration américaine contre Cuba, alors que Donald Trump a répété vouloir s'"occuper" de l'île dans le sillage de l'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela, dont ils ont capturé en janvier dernier le président Nicolas Maduro et où ils ont installé une dirigeante plus conciliante avec l'administration américaine.

Au début du mois d'avril, des représentants américains ont rencontré des représentants cubains à La Havane, une première depuis 2016.

(Steve Holland et Daphne Psaledakis, version française Benoit Van Overstraeten)

Donald Trump
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1 commentaire

  • 20:41

    Trump va "sanctionner" le monde entier? Qu'est-ce qu'il fume?

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