Donald Trump envisage de retirer la Syrie de la liste des pays soutenant le terrorisme

par Gram Slattery et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait de retirer la Syrie de la liste américaine des États désignés comme soutenant le terrorisme.

"Je pense que je vais le faire", a-t-il dit à des journalistes en réponse à une question posée à ce propos lors d’une rencontre avec le président syrien Ahmed al-Charaa en marge du sommet de l'Otan, à Ankara.

Washington s'est engagé à soutenir le pays dans sa reconstruction après une guerre civile dévastatrice, notamment en signant le mois dernier un décret mettant fin au programme de sanctions américaines et permettant ainsi de lever son isolement dans le système financier international.

Les États-Unis ont abrogé la "loi César" qui imposait des mesures drastiques à des particuliers, des entreprises et des institutions liés au régime de Bachar al-Assad, renversé en décembre 2024. Toutefois, les sanctions visant le dirigeant déchu, ainsi que les responsables présumés de violations des droits de l’homme sont maintenues, selon Washington.

Plusieurs entreprises saoudiennes prévoient des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le cadre des efforts déployés par Ryad pour soutenir la reprise du pays, tandis que d’autres États du Golfe se sont également engagés à fournir une aide financière.

Donald Trump a témoigné de son respect pour Ahmed al-Charaa, ancien commandant du Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda en Syrie, jusqu'en 2016. Ce dernier a ensuite pris la tête d’une coalition de factions rebelles islamistes fin 2024 pour renverser Bachar al-Assad.

(Rédigé par Gram Slattery à Ankara; Rédaction complémentaire par Bo Erickson et Doina Chiacu à Washington; Version française Rihab Latrache)