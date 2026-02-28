Donald Trump déclare qu'une importante opération militaire a débuté contre l'Iran

Les États-Unis ont entamé une importante opération militaire visant à éliminer les menaces constituées par le régime iranien, et notamment sa capacité à fabriquer des missiles balistiques, a déclaré samedi le président Donald Trump sur les réseaux sociaux, après l'annonce par Israël d'une "frappe préventive" contre l'Iran.
(Bureau de Washington, version française Tangi Salaün)
