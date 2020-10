Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump contracte le coronavirus, transféré dans un hôpital militaire Reuters • 03/10/2020 à 11:17









DONALD TRUMP CONTRACTE LE CORONAVIRUS, TRANSFÉRÉ DANS UN HÔPITAL MILITAIRE WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, est arrivé l'hôpital militaire Walter Reed de Bethesda dans le Maryland après avoir été testé positif au COVID-19 vendredi. Donald Trump a marché lentement jusqu'à l'hélicoptère qui devait le transporter vers l'hôpital. Vêtu d'un costume et portant un masque, il ne s'est pas adressé aux journalistes présents. "Je pense que je me débrouille très bien, mais nous allons faire en sorte que tout se passe pour le mieux", a déclaré Donald Trump dans une vidéo postée sur Twitter. "Par excès de prudence, et sur recommandation de son médecin et des experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de l'hôpital Walter Reed durant les prochains jours", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Kayleigh McEnany. Donald Trump, âgé de 74 ans, présente une légère fièvre, selon une source proche du dossier. Le médecin de la Maison blanche, Sean P. Conley, a déclaré que le président américain est soigné avec un cocktail d'anticorps polyclonaux du laboratoire Regeneron, ainsi qu'avec du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et de l'aspirine. Plusieurs autres républicains de premier plan ont été testés positifs au coronavirus vendredi, notamment l'ancienne conseillère du président des Etats-Unis, Kellyanne Conway, et les sénateurs Mike Lee et Thom Tillis. Le vice-président Mike Pence, âgé de 61 ans, a été testé négatif au coronavirus, selon un porte-parole. Il assumerait les fonctions présidentielles si Donald Trump devenait gravement malade. (Steve Holland, Andy Sullivan, Diane Bartz, Jeff Mason et Trevor Hunicutt; version française Camille Raynaud)

