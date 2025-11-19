Don du sang: entre animaux domestiques, ça marche aussi

Serge, un chat tigré de 3 ans et 6,2 kilos, donne son sang dans une clinique vétérinaire à Strasbourg, le 13 août 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

"Allez Serge, tout va bien se passer". Sur la table d'une clinique vétérinaire strasbourgeoise, Serge, un chat tigré de 3 ans et 6,2 kilos, groggy, attend que son sang soit prélevé par l'équipe de la doctoresse Roxane Lebel.

Depuis l'été, la clinique Agoravet a lancé une campagne de dons du sang chez les chiens et les chats pour créer sa propre banque de stockage, une première dans le Grand Est.

"Nous avons lancé cette campagne car nous avons un réel besoin de sang pour faire des transfusions, nous en manquons. Tout comme chez les humains, chez les animaux c'est la même chose", explique Roxane Lebel, qui dirige l'équipe chargée des prises de sang.

Les transfusions sanguines animales sont utilisées en cas d'hémorragie, le plus souvent suite à des accidents, d'anémie ou encore d'intoxication.

"Avant, on demandait aux propriétaires de trouver des chiens autour d'eux, on travaillait dans l'urgence, ce n'est jamais l'idéal", précise-t-elle.

Désormais, une fois par mois, les propriétaires de chiens et de chats peuvent amener leur animal pour donner son sang.

La clinique communique sur les réseaux, les propriétaires remplissent un formulaire avant de convenir d'un rendez-vous.

Lucas Lo Pinto, 25 ans, propriétaire de Serge, est heureux que la clinique dispose du sang de son chat: "Je pense que si les animaux pouvaient parler ils nous diraient qu'ils ont envie de le faire, donc je pense que c'est vraiment un geste important."

- Critères stricts -

L'opération ne va pas de soi. Après avoir sédaté Serge et lui avoir rasé les poils du cou, l'équipe vétérinaire engage une longue bataille de 45 minutes avant de trouver sa veine jugulaire. Enfin, 60 millilitres sont récoltés.

Une seringue de sang prélevé sur Serge, un chat de 3 ans, dans une clinique vétérinaire à Strasbourg, le 13 août 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

"On préfère les gros chats, on peut leur prendre un volume plus conséquent et les veines sont plus visibles", sourit le Dr Lebel.

Le donneur doit respecter des critères stricts. "L'animal doit avoir entre 1 et 8 ans", le chat, de préférence d'intérieur "doit peser plus de quatre kilos, le chien plus de 20 kilos" et évidemment, ils doivent être en bonne santé, détaille-t-elle.

Flavie Wiotte, étudiante de 24 ans, dit avoir vu passer l'annonce sur les réseaux sociaux. "Je me suis dit que c'était l'occasion d'amener mon chat", prénommé Panique, 2 ans, félin noir très sociable.

Mais c'est raté pour Panique. Son taux de globule blanc n'est pas assez élevé pour qu'on puisse prélever son sang.

- Forte demande -

En France, le don de sang vétérinaire est organisé via des hôpitaux vétérinaires universitaires, certaines cliniques et des banques de sang, au nombre de cinq seulement actuellement, y compris celle de Strasbourg.

Outre un paquet de croquettes après leur don, les animaux reçoivent en général un suivi médical régulier et gratuit, afin de s'assurer aussi qu'ils restent aptes à être donneurs.

Comme les humains, chiens et chats ont des groupes sanguins.

Les canidés peuvent recevoir une première transfusion sans typage. Mais pour les suivantes, il faudra s'assurer de la compatibilité sanguine.

Les chats sont eux très vulnérables aux incompatibilités. A et B ne sont pas interchangeables, et en cas de mélange, l'animal a de forte chance de ne pas y survivre.

"Nous essayons d'avoir toujours du stock de sang pour les chats et les chiens de groupes les plus fréquents (A et DEA+). Le sang ayant une date de péremption, nous n'avons pas de stock fixe", souligne le Dr Lebel.

La clinique peut extraire du plasma de chien et de chat, qui peut se garder au frais jusqu'à un an.

Les dons varient d'un mois à l'autre et la clinique reste confrontée à une forte demande, souligne-t-elle, espérant que la mobilisation des gens - et de leur compagnon à quatre pattes - se maintienne dans l'avenir. Car avoir une banque de sang fait une différence.

"Nous nous en servons de jour comme de nuit et cela nous permet d'apporter une qualité de soins et une rapidité plus importantes qu'auparavant", dit-elle. Après quelques mois de mise en service, le projet "a permis de sauver plusieurs vies".