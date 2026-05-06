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Doctolib s'implante sur le marché britannique
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 08:13

( AFP / GREGOIRE CAMPIONE )

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Le groupe français de service de prise de rendez-vous et de logiciels pour soignants Doctolib a racheté la start-up britannique Medicus Health pour s'attaquer au marché des médecins généralistes outre-Manche, détenu depuis plus de deux décennies par un même duopole, a-t-il annoncé mercredi.

Le Royaume-Uni est le cinquième pays où Doctolib s'est installé, après la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Le groupe français s'est engagé à investir au Royaume-Uni "plus de 100 millions de livres sterling" dans les prochaines années et à "recruter 150 personnes", pour ouvrir notamment un "centre de recherche et développement dédié à l’innovation en soins primaires", a déclaré à l'AFP son PDG Stanislas Niox-Chateau.

L'effectif de Medicus, de 25 personnes, "va doubler dès cette année", a-t-il indiqué.

La start-up britannique a développé un logiciel de gestion de cabinet pour médecins généralistes.

Elle a obtenu en juin 2025 la validation de son produit par le NHS anglaise (système public de santé britannique), s'ouvrant ainsi un vaste marché pour l'instant détenu par le quasi-duopole formé par Optum (filiale de l'assureur santé américain United Health) et TPP.

Doctolib va pouvoir "accélérer" la dynamique de Medicus "en apportant son savoir faire européen et ses solutions d’intelligence artificielle pour simplifier le quotidien des équipes soignantes", a indiqué le groupe français.

Lancé au départ en tant que plateforme de prise de rendez-vous pour les médecins, Doctolib (3.000 salariés) a progressivement élargi son domaine d'activité aux outils de gestion de cabinet (dossiers patients, facturation et télétransmission à l'assurance maladie, assistance en consultation, assistant téléphonique).

En France le groupe progresse rapidement sur ces marchés, venant défier notamment les poids lourds historiques Cegedim et Compugroup Medical.

Fusions / Acquisitions

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