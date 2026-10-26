Djibril Cissé en colère après le but fantôme encaissé par Auxerre

Djibril Cissé n’en démord pas. Dans le monde idéal de l’ancien attaquant de Liverpool, l’AJ Auxerre aurait deux points de plus au compteur et figurerait dans le Top 10 de la Ligue 1 ce lundi matin.

Pourtant, il n’en a rien été et le club bourguignon a dû se contenter d’un match nul face au Mans (1-1) dimanche à l’Abbé-Deschamps, une polémique arbitrale qui n’a pas manqué de faire réagir Cissé sur les réseaux : « À quel moment le ballon est-il rentré ? Va falloir arrêter les bêtises les amis. Encore une fois contre nous. Ça commence à faire VRAIMENT BEAUCOUP». …

MB pour SOFOOT.com