 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 16:02

Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba

Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba

Paul Pogba a eu le droit au trophée en bois du come-back de l’année 2025 lors de la cérémonie en bois des Global Soccer Awards, ce dimanche. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas proposer dix autres distinctions individuelles ridicules ? C’est parti !

→ Trophée du meilleur message d’excuse : Jérémie Boga, Nice

Ah Jérémie, il ne fallait pas s’excuser si vite. En novembre dernier, le natif de Marseille invite quelques supporters marseillais à l’Allianz Riviera pour assister à la débâcle face à l’OM (1-5). Problème : les invités se filment ensuite en train de chambrer les supporters niçois depuis leur loge. Oups. Boga dégaine alors un message d’excuses parfaitement calibré, entre mea culpa sincère et promesse de « donner le maximum sur le terrain » . Dix jours plus tard, c’est le bagarre gate après la défaite à Lorient. Les excuses ? Cette fois, elles resteront au vestiaire.

→ Trophée du joueur qui n’a pas de trophée : Hakan Çalhanoğlu, Inter

Un trophée individuel qui aurait presque mérité d’être collectif. Finaliste humilié en Ligue des champions, battu sur le fil en Serie A par Naples, éliminé en demi-finales de Coupe d’Italie par l’AC Milan, puis sorti en Supercoupe aux tirs au but par Bologne… La saison blanche ultime. Si Kylian Mbappé est d’accord, on peut déposer le brevet. Ce trophée tentera de combler un vide dans le cœur interiste. Buona fortuna, amici.

Par Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
    Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
    information fournie par So Foot 29.12.2025 16:52 

    Avec un visage familier, retour sur le chemin du succès ? Peu après l’annonce du licenciement de Franck Haise et de la nomination de Claude Puel ce lundi, ce dernier s’est déjà présenté devant la presse à Nice pour répondre aux questions. Puel était déjà sous contrat ... Lire la suite

  • Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    information fournie par So Foot 29.12.2025 15:53 

    Pas si « Bell’Italia » que ça… Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1 . Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option ... Lire la suite

  • Le logo de la FIFA est visible au siège de la FIFA à Zurich
    Football: La FIFA a reçu à ce jour 150 millions de demandes de billets pour le Mondial 2026
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:36 

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé lundi que 150 millions de ‍demandes de billets avaient été enregistrées à ce jour pour le Mondial de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au ‌Canada et au Mexique, et a défendu les prix des places, ... Lire la suite

  • Le logo de la candidature de Milan-Cortina pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 est présenté lors d'une conférence de presse organisée par la commission d'évaluation du Comité international olympique à Milan
    JO 2026: Dardust a composé la bande son des jeux de Milan-Cortina
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:36 

    L'artiste italien Dardust a composé la bande originale officielle des Jeux Olympiques d'hiver de ‍Milan-Cortina 2026, ont annoncé lundi les organisateurs. Le morceau, intitulé "Italian Fantasia", est inspiré des paysages emblématiques qui accueilleront les prochains ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank