Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba

Paul Pogba a eu le droit au trophée en bois du come-back de l’année 2025 lors de la cérémonie en bois des Global Soccer Awards, ce dimanche. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas proposer dix autres distinctions individuelles ridicules ? C’est parti !

→ Trophée du meilleur message d’excuse : Jérémie Boga, Nice

Ah Jérémie, il ne fallait pas s’excuser si vite. En novembre dernier, le natif de Marseille invite quelques supporters marseillais à l’Allianz Riviera pour assister à la débâcle face à l’OM (1-5). Problème : les invités se filment ensuite en train de chambrer les supporters niçois depuis leur loge. Oups. Boga dégaine alors un message d’excuses parfaitement calibré, entre mea culpa sincère et promesse de « donner le maximum sur le terrain » . Dix jours plus tard, c’est le bagarre gate après la défaite à Lorient. Les excuses ? Cette fois, elles resteront au vestiaire.

→ Trophée du joueur qui n’a pas de trophée : Hakan Çalhanoğlu, Inter

Un trophée individuel qui aurait presque mérité d’être collectif. Finaliste humilié en Ligue des champions, battu sur le fil en Serie A par Naples, éliminé en demi-finales de Coupe d’Italie par l’AC Milan, puis sorti en Supercoupe aux tirs au but par Bologne… La saison blanche ultime. Si Kylian Mbappé est d’accord, on peut déposer le brevet. Ce trophée tentera de combler un vide dans le cœur interiste. Buona fortuna, amici. …

Par Sacha François pour SOFOOT.com