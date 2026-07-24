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Dix personnes tuées par un tir de missile russe dans la région de Kyiv
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 17:20
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(Ajoute ministère russe de la Défense)

Un tir de missile balistique russe a tué dix personnes et fait une centaine de blessés vendredi dans la région de Kyiv, sur un site où se déroulait un événement en lien avec l'industrie de la Défense, ont déclaré les autorités ukrainiennes et des représentants du secteur.

La Russie a frappé un site où se déroulait une démonstration de drones ukrainiens et étrangers utilisés dans des attaques visant des cibles civiles russes, a déclaré le ministère russe de la Défense.

"Une opération de secours se déroule actuellement dans l'oblast de Kyiv à la suite d'un tir de missile russe", a déclaré le président Volodimir Zelensky sans donner de précisions sur la cible de l'attaque.

Le gouverneur par intérim de l'oblast de Kyiv, Rouslan Olinyk, a déclaré que d'après les premières informations, un missile balistique s'était écrasé sur un terrain d'entraînement privé où avait lieu l'événement.

Le Conseil de défense d'Ukraine a déclaré que des représentants du secteur étaient présents.

Selon le ministère russe de la Défense, des développeurs et fabricants de drones, des commandants des forces de drones ukrainiennes ainsi que des officiers du renseignement se trouvaient sur le site.

(Anna Pruchnicka, avec le bureau de Moscou; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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