Dix idées de gardiens pour le RC Lens

Avec le transfert avorté de Pau López et le départ de Brice Samba, le RC Lens se retrouve dépourvu de gardien de but. Voici donc dix idées de portiers pour les Sang et Or.

→ Alban Lafont

Relégué sur le banc après une première partie de saison très compliquée, Alban Lafont a besoin de prendre l’air. Si ses dernières prestations ne plaident pas forcément en sa faveur, le contexte compliqué des Canaris peut relativiser son échec. À bientôt 26 ans (le 23 janvier), c’est une valeur sûre du poste en Ligue 1. Toutefois, il lui reste deux ans de contrat et les Kita ne sont pas du genre à faire des cadeaux.

→ Yehvann Diouf

Il fait les beaux jours de Reims depuis 2019 et il serait peut-être temps pour lui d’aller voir à l’étage du dessus. Sous contrat jusqu’en 2027, et donc pas forcément la solution la moins onéreuse, Diouf est régulièrement bon avec les Marnais et ce serait également l’occasion pour lui de retrouver Will Still.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com