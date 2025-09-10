Dix conseils à Kylian Mbappé pour ne pas être dégoûté du monde du football

Dix conseils à Kylian Mbappé pour ne pas être dégoûté du monde du football

« Honnêtement, si je n’avais pas cette passion, le monde du foot m’aurait dégoûté depuis longtemps. » Dans un long entretien à L’Équipe , Kylian Mbappé a fait part de son dégoût pour les coulisses du ballon rond. Voici quelques conseils pour aider l’attaquant madrilène à garder le sourire dans un monde de brutes.

Gagner des titres avec le Real (des vrais)

Une Supercoupe d’Europe pour son premier match et un Mondial des clubs déjà obsolète et renommé Coupe intercontinentale. Le bilan est bien maigre pour l’instant pour Kylian Mbappé sous la tunique du « meilleur club du monde » . Il y a de quoi déprimer, surtout quand on voit son ex remporter enfin la Ligue des champions, après tant d’années. « C’est sûr qu’en l’analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard » , reconnaît-il dans son interview pour L’Équipe . Allez, cette saison, c’est la bonne, Kyky.

Tenir le coup jusqu’à la Coupe du monde

S’il y a une compétition dans ce cauchemar qui peut (re)donner le sourire au capitaine des Bleus, c’est bien le Mondial. Deux participations, deux finales, un titre, douze buts, des records en tous genres… L’Amérique peut déjà commencer à trembler.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com