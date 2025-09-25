Dix buts, un CSC et un final fou en Belgique
Et nous on a regardé Nice et Dante…
Mercredi soir, la Ligue Europa avait beau squatter les écrans, le vrai spectacle se jouait ailleurs. À Bruges, sur le même terrain où Monaco a coulé la semaine passée, dix buts, un héros à double visage et une fin de match en apnée ont transformé un match en retard de Jupiler Pro League en soirée digne d’un multiplex sous acide.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
