Distribution: le canadien Couche-Tard retire son offre de rachat du géant japonais Seven & i

Le Canadien Alimentation Couche-Tard (ACT) a annoncé mercredi retirer son offre de rachat du géant japonais de la distribution Seven & i en raison en raison "d'un manque d'engagement constructif" de la part du propriétaire des supérettes 7-Eleven, plus grande chaîne de magasins de proximité au monde.

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

"Nous ne sommes pas en mesure de poursuivre efficacement ce regroupement sans un engagement plus profond et sincère", a indiqué Couche-Tard. L'accord en discussion jusque-là valorisait Seven & i à 47 milliards de dollars.

Seven & i avait accepté fin avril de signer un accord de confidentialité pour partager ses informations financières avec Couche-Tard, étape-clé vers une éventuelle acquisition.

Mais, depuis, "il n'y a eu aucun engagement sincère ou constructif de la part de Seven & i dans le but de faciliter l'avancement d'une proposition, contrairement aux commentaires formulés publiquement" par ses représentants, affirme Couche-Tard dans une lettre adressée au conseil d'administration de Seven & i.

"Vous vous êtes plutôt livré à une campagne calculée de dissimulation et d'atermoiement", accuse l'entreprise canadienne, qui déplore notamment n'avoir "obtenu aucune réponse" à d'importantes questions.

"Nous avons à plusieurs reprises tenté d'établir un dialogue amical avec la famille Ito", nom du fondateur de Seven & i, "mais cette dernière ne s'est pas montrée ouverte à la discussion", estime Couche-Tard.

Seven & i avait pointé les défis posés en cas de fusion avec ACT par les règles anti-concurrentielles aux Etats-Unis, où le Canadien est lui aussi fortement présent avec des milliers de magasins.

Couche-Tard possède au total quelque 16.700 magasins dans 31 pays et son mariage avec le réseau des 7-Eleven, qui compte 85.000 supérettes, aurait donné naissance à un mastodonte international, au risque d'être invalidé par les régulateurs américains.

A ce sujet, les dirigeants de ACT affirment dans leur lettre avoir proposé des solutions comme des cessions de magasins, mais accuse Seven & i de ne pas avoir été "disposé à communiquer l'information nécessaire aux acheteurs potentiels" et de n'avoir bénéficié "que d'une collaboration minimale susceptible de faire progresser ce processus".