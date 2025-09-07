Disneyland s’excuse auprès de Raphinha

Kamoulox encore plus improbable.

Ce samedi a été marqué par une embrouille opposant Disneyland Paris à Raphinha. En rassemblement avec le Brésil dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, le meneur de jeu a en effet relaté un incident ayant affecté sa famille, en visite chez Mickey. D’après Raphinha, l’une des mascottes du parc d’attraction aurait ainsi refusé de prendre son fils dans ses bras, en raison de sa couleur de peau . « Vos employés sont horribles. Ils ne devraient pas traiter les gens de cette manière, surtout un enfant . Ils sont censés rendre les enfants heureux, pas les mépriser. Je préfère appeler cela du mépris plutôt qu’autre chose. C’est une honte » a écrit les joueurs, qui a accompagné son communiqué de plusieurs vidéos.…

AB pour SOFOOT.com