Disasi quitte temporairement Chelsea

Le prêteur continue à prêter.

On le disait coincé à Chelsea, mais Axel Disasi devrait finalement troquer le bleu londonien pour le claret and blue d’Aston Villa . Après des jours de tractations, les Villans et les Blues ont officialisé un prêt de six mois sans option d’achat mais pour 6 millions d’euros de frais selon la BBC . L’international français, arrivé il y a à peine six mois en Premier League, s’apprête donc à plier bagage direction les West Midlands.…

MJ pour SOFOOT.com