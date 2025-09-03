 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Disasi, Kimpembe, Sterling, Tel... Ces gros noms ne joueront pas la C1 2025-2026
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 21:58

Sacré football moderne.

Les 36 clubs disputant la phase de ligue de Ligue des champions ont chacun communiqué leur liste des 25 joueurs qui disputeront la Ligue des champions cette saison. Et certains noms ronflants sont assurés de regarder la compétition depuis leur canapé. Dans les clubs français participants, ils s’appellent Presnel Kimpembe, Neal Maupay, Amine Harit ou Krépin Diatta . Ni Mathys Tel, ni James Maddison (blessé aux ligaments croisés) ni Yves Bissouma ne font partis de la liste de Tottenham.…

UL pour SOFOOT.com

