Direct Twitch : on parle cartes foot & basket avec Domingo, Valouzz et Alex de TrashTalk
Bienvenue sur la première de Cards Corner, l’émission ultime sur le monde des cartes de sport ! Au menu : 2h de débats, ouvertures de boîtes et jeux avec des cadeaux à gagner. Le train est en gare et tout le monde est bienvenu pour monter à bord.…
Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer