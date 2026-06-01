Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17

Une demi-finale contre la Belgique, que de bons souvenirs… Ce lundi, les Bleuets ont géré leurs affaires sérieusement. Une manita propre, nette et sans bavure face au Monténégro (5-0) pour clôturer ce groupe B , et voilà les joueurs de José Alcocer qualifiés pour le dernier carré de l’Euro U17.

Six points, une deuxième place de poule, et puissance offensive qui ne demande qu’à grandir après la démolition du Danemark vendredi (4-0). Rendez-vous jeudi pour une demie face à nos voisins belges.…

EM pour SOFOOT.com