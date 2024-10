Dilane Bakwa, coups de folies

Personnalité attachante, Dilane Bakwa met aujourd'hui sa folie au service de son football et de Strasbourg. Après avoir tant appris, notamment d'un épisode dramatique qui aurait pu lui coûter la vie. Mais qui a tout changé.

À quoi ça tient, une carrière ? Peut-être à une séance de sauna. Saison 2022-2023. En Ligue 2, mais pas encore au fond du gouffre comme actuellement, les Girondins de Bordeaux tentent de garder le cap. En début d’exercice, avec plus un rond ou presque en banque, les Girondins donnent pleine confiance à leurs jeunes. Parmi eux, Dilane Bakwa, à peine 20 ans. Après 93 minutes cumulées en 13 entrées en Ligue 1 entre 2020 et 2022, le voilà enfin avec du temps de jeu sur la durée. Et des performances (5 buts et 8 passes décisives), mais aussi les premiers moments de doutes. Vital Nsimba, son coéquipier, se transforme en psy : « Quand il était dans le dur, je le prenais à part, dans le sauna, et on discutait , révèle le latéral qui évolue aujourd’hui en Israël, au Maccabi Haïfa. On parlait de ce qu’il pouvait faire, de son potentiel. On a fait trois ou quatre saunas et, à chaque fois, il a été décisif le match d’après. Ça lui a pas mal servi… mais ce n’est pas ça qui fait qu’il en est là maintenant ! »

