Dijon joue sans gardien, mais garde la tête du National devant Rouen

Le sprint final s’annonce sympa là aussi. Scénario de dingue, mais pas de changement de leader en tête du National. Déçus par le début d’année des Diables rouges, les supporters du FC Rouen ont mis un peu de pression cette semaine pour tenter de renverser la spirale des sept points pris en sept matchs. Résultat, le FCR de Régis Brouard a battu le Stade briochin, dernier (3-2) . Mention spéciale à la déviation de Kenny Rocha Santos pour l’ouverture du score, signée Idrissa Seydi.

Le beau mouvement rouennais conclu par Idrissa Seydi met sur de bons rails le @fcr1899. 1️⃣ - 0️⃣ I 20e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/m5PjxTFXYQ…

UL pour SOFOOT.com