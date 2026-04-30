Dijon devra attendre pour monter en Ligue 2

C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Tout avait commencé par un salto de Julien Domingues, auteur de l’ouverture du score après un beau centre de Lenny Lacroix (1-0, 11 e ) , contre Châteauroux, mais Dijon a ensuite été pris de vertiges. Alors qu’il suffisait d’une victoire au DFCO pour monter en Ligue 2, la Berrichonne, avant-dernière de National au coup d’envoi, est venue jouer les trouble-fêtes.

Le carton rouge de Quentin Bernard (25 e ) a coûté très cher à son équipe puisqu’il a tout de suite provoqué l’égalisation de Loïck Piquionne sur penalty (1-1, 26 e ). Les Castelroussins ont ensuite pris l’avantage par l’intermédiaire de Yanis Chahid (1-1, 38 e ) et ont fait le dos rond jusqu’au coup de sifflet final. Il reste encore plusieurs balles de match à Dijon, qui garde trois points d’avance sur Sochaux, mais la patience sera de mise.…

EL pour SOFOOT.com