Des U16 écossais créent la polémique avec des t-shirts sexistes

Si jeunes et déjà si beaufs… Scandale en Ecosse, où l’équipe U16 du Musselburgh Windsor FC (un club basé dans la banlieue d’Edimbourg) s’est affiché sur Instagram avec des t-shirts à caractère sexiste . Si le post a rapidement été supprimé et le compte du club, suspendu, c’est oublier qu’Internet… n’oublie jamais justement.

« J’aime les salopes »

Les adolescents, âgés de 14 et 15 ans, participaient à un tournoi à Barcelone pendant les vacances de Pâques. En marge de la compétition, ils ont jugé intelligent de poster une photo de groupe, chacun affublé d’un t-shirt floqué du modèle « I love », suivi de mentions aussi diverses que « les brunes », « les blondes », « les gros culs », « les sushis » (un terme d’argot pour désigner un cunnilingus), « les salopes », « les latinas » ou encore « les filles bourrées ». …

JD pour SOFOOT.com